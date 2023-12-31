30 مليار دينار كاعانات من صندوق الافانبوس

اعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إطلاق الدورة الأولى لتلقي طلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير قابلة للاسترداد الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار برنامج السكن الريفي وذلك بداية من يوم الثلاثاء 02 جانفي2024 ، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية واعلان الوزير الاول الخاص باعادة بعث برنامج صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية. وفي إطار رقمنة خدمات القطاع وتقريب الإدارة من المواطن، وضع الصندوق تحت خدمة الراغبين في الاستفادة من الإعانة المالية؛ المنصة الالكترونية https://aide-rurale.fnpos.dz/

التي يتم من خلالها حصريا استقبال الطلبات دون التنقل إلى مقرات الصندوق وكذا إمكانية الاطلاع على شروط الاستفادة وغيرها من الخدمات الإلكترونية المندرجة في إطار تطبيق الالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي. ولضمان التسيير الأمثل والشفاف للطلبات الإعانة، اوضحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الدورة الأولى تمتد ثلاثين (30) يوما إلى غاية الأربعاء 31 جانفي 2024، ليتم فتح دورات أخرى فور الانتهاء من دراسة ومعالجة كل الطلبات المرسلة خلال الدورة الأولى.واكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تخصيص غلاف مالي لهذه العملية بعنوان سنة 2024 قدره 30 مليار دج.