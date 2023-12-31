تيبازة : حريق بوحدة تخزين تابعة للديوان المهني للحليب ومشتقاته

سجل اليوم الأحد، حريق بوحدة تخزين تابعة للديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته، ببلدية بورقيقة.

واعلنت الحماية المدنية بتيبازة عن تدخلها صبيحة اليوم على الساعة 10 و13 دقيقة لأجل حريق شب بمستودع للتخزين والتبريد، تابعة للديوان المهني للحليب و مشتقاته ببلدية بورقيقة،وسخرت للعملية

18 شاحنات اطفاء ، شاحنة السلم الميكانيكي، سيارتي إسعاف ،كما تم تدعيم الفرق المتدخلة من ولاية البليدة والجزائر .

وتنقل والي تيبازة أبو بكر الصّديق بوستة إلى عين المكان أين وقف على حجم الأضرار، وعملية الاطفاء التي تبقى متواصلة من أجل السيطرة على الحريق و منع إنتشاره .

، كما وجّه الوالي تعليمات من أجل العمل على حفظ و نقل الكميات المسترجعة من بودرة الحليب إلى المخازن المجاورة.