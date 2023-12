Tipaza : Incendie dans une unité de stockage de l’ONIL

Un incendie s’est déclaré ce dimanche dans un magasin de stockage de l’office national interprofessionnel de lait dans la commune de Bourkifa, dans la wilaya de Tipaza.

La protection civile de la wilaya de Tipaza a annoncé que ses unités sont intervenues ce matin vers 10 :13mn dans un incendie qui a pris dans un magasin de stockage et de réfrigération de l’office professionnel de lait, appartenant à l’office national interprofessionnel de lait et dérivés à Bourkifa et consacré 18 camions citerne incendie, un camion échelle, deux ambulances.

La même source a ajouté que des équipes de renforts sont arrivées des wilayas de Blida et d’Alger pour participer à l’extinction de cet incendie.