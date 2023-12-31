2024 سيكون عاما مليئا بالإنجازات (فيديو)

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

وقال الرئيس تبون خلال كلمة بالمناسبة، "نودع اليوم سنة 2023 التي كانت غنية بالانجازات والتي خاض فيها وطننا المفدى بفضل شعبه العزيز خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مخلف القطاعات".

كما دعا الرئيس تبون كل الجزائريات والجزائريين كل في موقعه إلى مواصلة كافة الجهود للرقي ببلادنا إلى مقامات أكبر.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن عام 2024 سيكون مليئا بالانجازات تخطو بها بلادنا خطوات هامة نحو مسار البلدان المتقدمة، متمنيا لكل الجزائريات والجزائريين وأبنائنا في الخارج عاما سعيدا مباركا بموفور الصحة والعافية للجميع.