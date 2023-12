« L’année 2024 sera une année pleine de réalisations »

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté, dimanche soir, ses vœux au peuple algérien, à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2024, précisant que l'Algérie "a franchi en 2023 de grands pas sur la voie du développement dans différents secteurs".

"Nous nous apprêtons, aujourd'hui, à tourner la page de l'année 2023 qui était riche de réalisations et qui a vu notre chère patrie franchir de grands pas sur la voie du développement dans différents domaines", a souligné le Président Tebboune.

L'occasion était pour le président de la République d'appeler les Algériennes et Algériens à "poursuivre les efforts, chacun à son niveau, pour que notre pays se hisse aux rangs supérieurs afin que l'année 2024 soit sertie de réalisations pour ouvrir grand la voie à notre pays et lui permettre de se positionner au niveau des pays développés".

Le Président Tebboune a, par la même, souhaité une bonne année et adressé ses meilleurs vœux de santé et de bien-être à tout le peuple algérien et aux enfants de la communauté nationale à l'étranger.