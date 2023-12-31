تسطير مخطط خاص لتأمين رأس السنة الميلادية

سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة (2024) يشمل تجنيد مختلف الوسائل البشرية والمادية بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات وطرق المواصلات.

و أوضح بيان للدرك الوطني أنه "وبمناسبة حلول السنة الجديدة (2024) التي تتزامن مع العطلة المدرسية الشتوية، سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بهذه المناسبة، يشمل تجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية لتأمين الأشخاص والممتلكات وطرق المواصلات، من خلال الانتشار الواسع للوحدات عبر التراب الوطني".

و أشار المصدر إلى أن هذا المخطط "يأتي تزامنا مع حركة التنقلات الكثيفة للأشخاص والمركبات والإقبال المعتبر للمواطنين والسياح الأجانب على المناطق السياحية والمؤسسات الفندقية عبر كامل التراب الوطني وخاصة بالجنوب الكبير".

كما يندرج في إطار "التشكيل الموضوع والإجراءات المتخذة من طرف قيادة الدرك الوطني والتي تضمن على وجه الخصوص تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي وأمن الطرقات".

"و ستكون أماكن التجمع والتسلية والمناطق السياحية والفنادق ومحطات القطار والحافلات --يضيف البيان-- تحت مراقبة مستمرة، وسيضمن التشكيل الموضوع من جهة أخرى سيولة حركة المرور ومراقبة محاور الطرقات خاصة بمداخل التجمعات السكنية وضواحيها، وهذا عن طريق عمليات وقائية ترتكز على تحسيس مستعملي الطريق فيما يخص إلزامية التقيد بقواعد السياقة السليمة".

و في إطار العمل الجواري الهادف إلى تقديم خدمة عمومية ذات نوعية، ذكرت قيادة الدرك الوطني بالرقم الأخضر (1055) لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة، وكذا صفحة طريقي على فايسبوك للاستعلام عن حالة الطرقات الآنية، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد: www.ppgn.mdn.dz".