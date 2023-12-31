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مجتمع

اتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها

31 ديسمبر 2023 ()
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اتخذت اتصالات الجزائر تدابير خاصة لضمان استمرارية خدماتها بمناسبة الفاتح من شهر جانفي 2024.

  في هذا الصدد، سيتم ضمان الدوام خلال هذا اليوم، على مستوى الوكالات التجارية التالية بولاية الجزائر : عين طاية، القبة، باب الزوار، بن مهيدي، بئر مراد رايس، حيدرة، سيدي عبد الله، الرستمية والأبيار، وذلك من 10.00 سا إلى 15.00 سا.

بالنسبة للولايات الأخرى، سيتم ضمان الدوام على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة.

وبهذه المناسبة، تتقدم اتصالات الجزائر بخالص الشكر لزبائنها على الثقة المستمرة وتتوجه بأحر التهاني للجزائريات والجزائريين بمناسبة حلول العام الجديد 2024.

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