غليزان: النائب بوشامة يطالب الوزير الأول بإدماج العمال المهنيين

وجه النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية غليزان أحمد بوشامة رسالة كتابية بحوزة "الخبر" إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية يكشف فيها عن المعاناة التي تتكبدها معظم بلديات ولاية غليزان من النقص الكبير في العمال التقنيين، والوسائل والعتاد، وخصوصا فيما يتعلق بالنظافة والإنارة العمومية الأمر الذي أثر سلبا على الواقع البيئي، لكثرة النفايات وقلة النظافة، مما يستدعي الدعم المركزي، والسند من الوزارة الوصية، مؤكدا في رسالته أن ولاية غليزان وبلدياتها تعاني من شح الميزانية.

وفي هذا الشأن تساءل ذات النائب عن التدابير المتخذة لدعم بلديات الولاية.

وبالموازاة وجه النائب بوشامة رسالة إلى الوزير الأول يطالبه فيها بتسوية وضعية العمال المهنيين المتعاقدين، وإدماجهم نهائيا في مناصب دائمة.

مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الدولة في تسوية العديد من الملفات، إلا أن العمال المهنيين المتعاقدين لا يزالون ينتظرون النظر في وضعياتهم التي أثرت سلبا على حياتهم الاجتماعية، مما يستدعي التدخل لتسوية ملفاتهم.