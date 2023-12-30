ضربة موجعة لـ "الخضر" قبل بداية "الكان"

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المهاجم أمين غويري لن يلعب كأس أمم إفريقيا بعد تعرضه للإصابة وسيغادر تربص المنتخب الوطني.

وجاء في بيان الاتحادية "غادر المهاجم الدولي، أمين غويري معسكر المنتخب الوطني بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني، وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي حيث اتضح أنه يعاني من إصابة بعد خضوعه لكشوفات طبية، ومعاينة ملفه الطبي مع ناديه، وبهذا لن يتمكن من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار، بعثة المنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم يتمنون الشفاء العاجل للمهاجم أمين غويري"

وكان الناخب الوطني أعلن في تصريح صحفي في مطار هواري بومدين قبيل مغادرة وفد "الخضر" أرض الوطن أن لاعبا سيغادر التربص بسبب الإصابة.

ولم يشر بلماضي إن كان سيقوم باستبدال اللاعب.