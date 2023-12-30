من لخلافة أمين غويري؟

عند إعلانه غياب لاعب من القائمة بسبب الإصابة، لم يصرح الناخب الوطني، جمال بلماضي، إن كان سيقوم بتعويضه.

عند كشفه قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا اكتفى بـ 26 لاعبا بدلا من 27 وهو ما تتيحه لوائح "الكاف"، وبغيات أمين غويري الآن يتحتم على الناخب الوطني استبداله خاصة أنه عنصر كان معولا عليه كثيرا في خط الهجوم.

لكن ما هي البدائل المتوفرة لدى بلماضي؟ يجب الاعتراف أن الأسماء الممكن المراهنة عليها قليلة جدا، فمن بينها ياسين براهيمي وسعيد بن رحمة، غير أن الظاهر أن العلاقة بين اللاعبين والناخب الوطني ليست على ما يرام، خاصة مع ياسين براهيمي، يبقى خيار سعيد بن رحمة الأكثر احتمالا، دون استبعاد اختيار اسم آخر، وحتى خوض غمار المنافسة بـ 25 لاعبا وارد أيضا.