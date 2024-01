Coup dur pour les verts avant la CAN

La Fédération algérienne de football a annoncé que l’attaquant Amine Guouiri ne jouera pas la Coupe d’Afrique des Nations après avoir été blessé.

« L’attaquant international, Amine Gouiri, a quitté le camp d’entrainement de l’équipe nationale après examen du staff médical de l’équipe nationale et s’appuyant également sur le dossier médical de son club, le Stade Rennais FC, il a été décidé de ménager le joueur et de lui permettre de se rétablir convenablement. La délégation de l’équipe nationale et la fédération algérienne de football souhaitent un prompt rétablissement au joueur ».

Le séléctionneur national a annoncé dans un communiqué de presse à l’aéroport Houari Boumediène juste avant le départ de la délégation qu’un joueur allait quitter le camp en raison d’une blessure.

Balmadi n’a pas indiqué s’il allait remplacer le joueur.