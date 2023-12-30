عمورة يضيع مواجهة أنغولا

وصلت عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة الطوغولية، لومي، من أجل الدخول في تربص تحضيرا لكأس أمم إفريقيا المقررة بداية السنة في كوت ديفوار.

وأكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، في تصريحات بالمطار، غياب المهاجم محمد الأمين عمورة عن المواجهة الأولى في المنافسة ضد أنغولا بسبب تراكم البطاقات الصفراء خلال التصفيات.

وكانت "الفاف" قد أعلنت، صباح اليوم، غياب أمين غويري عن قائمة "الخضر" المعنية بخوض غمار منافسات كأس إفريقيا بسبب معاناته من إصابة على مستوى الفخذ.

ورغم هذا أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن الأمور تتجه إلى الاكتفاء بـ25 لاعب وعدم استدعاء لاعب جديد لتعويض غويري.

ومعلوم، أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، قد أمهلت المنتخبات المشاركة في نسخة "كوت ديفوار" حتى تاريخ 3 جانفي الجاري، من أجل ضبط القائمة النهائية.

وغادر المنتخب الوطني اليوم الاثنين، أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الطوغولية، لومي، لخوض المرحلة التحضيرية الأخيرة قبل موعد "الكان" تتخللها مباراتين وديتين يوم الجمعة 5 جانفي أمام الطوغو ويوم الثلاثاء أمام بوروندي.