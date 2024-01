Amoura absent face à l’Angola

Les joueurs de la sélection nationale de football sont arrivés ce matin à la capitale togolaise Lomé, pour entamer leur stage de préparation de la coupe d’Afrique des Nations CAN, prévue en ce début de l’année en Côte-d’Ivoire.

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a affirmé dans des déclarations à l’aéroport que l’attaquant Mohamed Amoura sera absent au premier match de la compétition face à l’Angola, suite aux cartes jaunes qu’il a cumulées lors des éliminatoires.

Tôt dans la journée, la fédération algérienne de football FAF avait annoncé que le staff technique de l’équipe nationale, en concertation avec le staff médical, ont décidé de libérer l’attaquant Amine Gouiri pour cause de blessure l’empêchant de prendre part à la prochaine CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023.