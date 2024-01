Précisions sur la nouvelle version de la carte Chiffa

Le directeur de l'Agence de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de la wilaya d'Alger, Dhia El Hak Bouguetof, a indiqué que la nouvelle version de la carte Chifa, lancée récemment par la Caisse, offrait une plus grande protection des données personnelles et plusieurs prestations au profit des assurés sociaux et des ayants droit.

Bouguetof a précisé que la nouvelle version de la carte Chifa, d'une durée de validité de 10 ans, permettait au bénéficiaire de consulter tous les médicaments prescrits et servis, tout en offrant une plus grande protection des données personnelles de l'assuré social grâce au système de cryptage.

Concernant la campagne lancée par la CNAS le 19 décembre 2023, le responsable a affirmé que le but était de faire connaître les différentes prestations offertes par la carte Chifa, soulignant que les titulaires de cette carte, ancienne ou nouvelle version, peuvent bénéficier des médicaments dans le cadre du système du tiers payant dans la limite de 5.000 DA contre 3.000 DA auparavant, exception faite des malades chroniques pris en charge à 100%.

Cette mesure prise par la CNAS intervient, selon M. Bouguetof, "en concrétisation d'un des 54 engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en matière de préservation du système national de sécurité sociale et de retraite, notamment en ce qui a trait au développement des prestations en ligne des caisses de sécurité sociale".

Le lancement de la deuxième version de la carte Chifa se veut une "réalisation stratégique" et un "pas important" franchi dans le processus de modernisation des prestations servies par la CNAS, a-t-il soutenu.

Selon lui, la modernisation du système de la carte Chifa s'inscrit également dans le cadre de "la simplification des procédures de remboursement et de la maîtrise des modes de gestion, à travers la préservation des équilibres financiers".

A noter que l'Agence CNAS d'Alger compte 1.538.793 assurés sociaux et 1.621.499 ayants droit.

L'Agence de la wilaya d'Alger traite avec environ 300 pharmaciens conventionnés, des médecins spécialistes, des opticiens, des cliniques de chirurgie cardiaque, des centres d'hémodialyse, des cliniques d'obstétrique et des opérateurs de transport sanitaire.