الاحتلال الصهيوني يدمّر مركز الإمام الفضيل الورتيلاني بغزة

استهدف الاحتلال الصهيوني، أول أمس، أحد المشاريع الإستراتيجية لجمعية البركة للعمل الخيري والإنساني والمسمى بـ"مركز حضارة الشبابي – وقف المرحوم فضيل الورتيلاني"، وهو مؤسسة شبابية، في حملة صهيونية تستهدف الإنسان الفلسطيني بالأساس.

واستنكر رئيس جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني، الشيخ أحمد إبراهيمي، في تصريح لـ"الخبر"، استهداف مقرات الجمعية، مشيرا إلى أن حملة الإبادة الصهيونية كما تستهدف الإنسان، تستهدف أيضًا المراكز الشبابية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والمساجد والكنائس وغيرها في فلسطين المحتلة.

وأوضح الشيخ أحمد إبراهيمي أن جيش الاحتلال الصهيوني دمّر مبنى الفضيل الورتيلاني للحضارة والشباب في غزة، والذي يقع في منطقة التفاح، بمساحة 400م، ودشن سنة 2023م بعد أن استكمل بناءه وأصبح جاهزا لتشغيله، وكان أول مشروع ضخم يهتمّ بفئة الشباب بقطاع غزة الحبيبة.

وأكد رئيس جمعية البركة الجزائرية أن الكيان الصهيوني قصف ودمّر كل المراكز الجزائرية في غزة بما فيها مبنى العربي بن مهيدي وفضيل إسكندر وسيدي أبي مدين الغوث التلمساني والشيخ عبد الحميد بن باديس، انتقاما من جمعية البركة الجزائرية، بسبب عملها الإنساني والإغاثي في قطاع غزة.

ولفت الشيخ إبراهيمي إلى أن جمعية البركة الجزائرية أضحت "المنظمة الوحيدة التي بقيت توزع الطرود الغذائية والأكل والشرب والدواء" إلى جانب "تقديم الشهداء"، مشيرا إلى أنه "كلما نقوم بعمل من الأعمال الإغاثية إلا وكانت حصيلتها شهداء"، مؤكدا "هذا هو حالنا، نسأل الله أن يتقبل منا".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الصهيوني قصف مقر جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني الكائن مقرها في الطابق الخامس من عمارة في منطقة بعيدة عن الحدود في مدينة غزة، يوم 20 نوفمبر الماضي، كما قام بقصف مركز إيواء في جنوب قطاع غزة يضم مدرستين وأوقع شهداء وجرحى، لأجل ثنيها عن دعم صمود أهالي غزة العزة والصمود.