Bombardement du siège de l’association El Ouartilani à Gaza

L’occupant sioniste a bombardé avant-hier l’un des projets stratégiques de l’association algérienne El Baraka.

Le président de l’association El Baraka pour la charité et l’action humanitaire, Cheikh Ahmed Ibrahimi a déclaré à « El-Khabar » que des sièges de l’association ont été bombardés dans une campagne d’extermination sioniste qui cible l’être humain, les centres juvéniles, les hôpitaux, les écoles, les centres d’accueil, les mosquées et les églises dans les territoires palestiniens occupés.

Cheikh Ahmed Ibrahimi a expliqué que l’occupant sioniste a bombardé le siège de l’association de Fodil Ouartilani pour la civilisation et la jeunesse à Gaza, situé dans la région d’El-Toufah, et qui est d’une superficie de 400m. Ce centre, précise la source, a été inauguré en 2023 et est devenu le premier grand projet dédié à la jeunesse dans la bande de Gaza.

Avant d’ajouter que l’occupant sioniste n’a épargné aucun des centres algériens dans la bande de Gaza, dont le siège de Larbi Ben M’Hidi, de Fodil Skender, et de Sidi Abi Medien Al Ghouth Tlemçani ainsi que celui de cheikh Abdelhamid Ibn Badis, en signe de revanche de l’association algérienne Al-Baraka et de son travail humanitaire dans la bande de Gaza.