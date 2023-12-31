تخفيض تكلفة جواز السفر من 48 صفحة

تضمن قانون المالية لسنة 2024، في أحكام المادة 32 ، تخفيض قيمة الطابع الجبائي المُطبق على جوازات السفر المُكونة من 48 صفحة.

حيث تم تحديد مبلغ 45.000 دينار جزائري للحصول على جواز السفر المتضمن 48 صفحة حسب الإجراء السريع، و9000 بدل من 12.000 دينار جزائري حسب الإجراء_العادي الممنوح في الجزائر .

وحسب نفس المصدر، تم "تخفيض قيمة تكلفة جواز السفر الممنوح في الجزائر إلى القُصر، وحُددت بـ 4500 بدل من 6000 دينار جزائري بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة حسب الإجراء العادي".

و"يتم إصدار جواز السفر للقُصر حسب الإجراء السريع بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة، بتكلفة 22.500 دينار".