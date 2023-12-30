أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط نحو 2% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يناير (2024)، مع تزايد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تعطّل الإمدادات العالمية.

جاء ذلك بعد اشتباك في البحر الأحمر، وآمال من انتعاش الطلب على خلفية إجراءات التحفير الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات يوم الجمعة 29 ديسمبر على تراجع، لتسجل خسائر أسبوعية، وأول خسائر سنوية في 3 أعوام.

بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2024، بنسبة 1.97%، لتصل إلى 78.56 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فيفري 2024، بنسبة 1.80% إلى 72.94 دولارًا للبرميل.