بلعابد يبدي تفاؤله بالتقدم الملحوظ للمستوى العلمي

أبدى وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، تفاؤله بالتقدم الملحوظ في المستوى العلمي للتلاميذ وأوضح بلعابد، خلال اشرافه على افتتاح ندوة وطنية لمديري التربية بولاية تيبازة، أنه تم تسجيل نتائج جيدة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية"

وقال بلعابد، أن الاستقرار والهدوء الذي ميز الفصل الأول ساهم في تحسن النتائج المدرسية، وبلغة الأرقام كشف بلعابد أن 93.19 بالمائة من تلاميذ الطور الابتدائي تحصلوا على المعدل 96.41 بالمائة من تلاميذ السنة الخامسة تحصلوا على المعدل في الفصل الأول 95.33 بالمئة من تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي تحصلوا على المعدل في الإنجليزية و71.95 بالمئة من التلاميذ تحصلوا على المعدل بتحسن بنسبة 6.22 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية

كما أكد بلعابد، تسجيل تحسن في نتائج الأولى متوسط بتحصل 70.96 بالمئة من التلاميذ على المعدل وتحصل 64.32 بالمئة من تلاميذ الطور الثانوي على المعدل خلال الفصل الأول.

ودعا الوزير إلى الاهتمام أكثر بدروس الدعم وضرورة رقمنة القطاع كليا خلال السنة الحالية.