البويرة: أكثر من 500 شاب وشابة سيستفدون من رحلات سياحية

كشفت مومن سميرة مديرة السياحة لولاية البويرة أن أكثر من 500 شاب وشابة من ولاية البويرة سيستفيدون من رحلات سياحية نحو مختلف الولايات وذلك بهدف التعرف على أهم المقومات التي تزخر بها الجزائر سياحيا وثقافيا وطبيعيا.

وأشارت ذات المديرة إلى أن العمل هذا يدخل في إطار المبادلات الثقافية مابين الولايات لفائدة الشباب، كما أنه سيسمح باكتشاف المناطق السياحية بمختلف ربوع الوطن مع أهم العادات والتقاليد التي تزخر بها على غرار المناطق الصحراوية لولاية تميمون وولاية غرداية بالإضافة إلى الولايات الساحلية كوهران وعنابة والشلف إضافة إلى هذا حسب ذات المديرة استهدفنا ولايات أخرى تاريخية على غرار ولايات قسنطينة والشلف.

وأكدت سميرة أن ولاية البويرة بدورها استقبلت وفودا شبانية قادمة من عدة ولايات على غرار ولاية تميمون وولاية تيبازة والبيض أين تم التكفل بهم وتمكينهم من زيارة أهم المناطق بالبويرة السياحية على غرار تكجدة وصحاريج وسد تلسديت.