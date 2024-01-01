دفاع: هذا ما تم حجزه من الكيف والكوكايين خلال 2023

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال سنة 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني بغرض التصدي لكافة محاولات المساس بأمن واستقرار بلادنا والذود عن سيادتها.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن القوات المسلحة التابعة للجيش تمكنت من تحييد (16) إرهابيا وتوقيف (417) عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير (37) مخبأ كان يستعمل من طرف الجماعات الإرهابية، مع استرجاع (136) قطعة سلاح ناري و(169) قذيفة و(95) قنبلة من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الذخيرة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضاعفت مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي جهودها الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حيث تم توقيف (2723) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال (573) قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وحجز (86,345) كغ من مادة الكوكايين و(11625283) قرص مهلوس.

كما شملت هذه العمليات المنظمة والمنسقة، توقيف (15150) شخص وضبط (4433) مطرقة ضغط و (8030) مولد كهربائي و (209) جهاز كشف عن المعادن و(1353) مركبة و(585,6) طن من خليط الذهب والحجارة، فيما تم حجز (612) بندقية صيد و (2219518) لتر من الوقود و(262,2) طن من مادة التبغ، بالإضافة إلى (4445) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (14814) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.