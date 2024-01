CAN: Belmadi sur la réserve

L’esprit de challenge et de détermination qui a caractérisé les déclarations du sélectionneur national, Djamel Belmadi, à la veille de la CAN 2019 en Egypte et de 2022 au Cameroun, lors desquelles il misait sur une victoire de l’Algérie, Cette fois-ci, ses réponses ont été très mesurées sur l’objectif de la sélection nationale en Côte d’Ivoire qui est selon lui d’aller le plus loin possible et n’a même pas inclut les "verts" dans la liste des candidats au titre.

L’entraîneur national Jamal Belmadi a également refusé de s’exprimer lors de la conférence de presse sur son avenir avec l’équipe nationale en cas d’échec jugeant la question inappropriée.

La réserve de Belmadi est peut-être due à une peur de voir se reproduire le scénario de la coupe du monde ou il s’était montré confiant au sujet d’une qualification pour la coupe du monde avant d’être éliminé par le Cameroun.

Le sélectionneur sait également que malgré une reconduction à la tête de l’équipe, un troisième échec ne sera pas pardonné par la FAF.