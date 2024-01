Bilan des opérations de l’ANP en 2023

Seize (16) terroristes et 417 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été neutralisés et une importante quantité d'armes a été récupérée lors d'opérations menées par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) durant l'année 2023, indique un bilan opérationnel rendu public mardi par le ministère de la Défense nationale.

"Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté, durant l'année 2023, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs reflétant le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national et ce, pour contrecarrer toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays ainsi qu'à sa souveraineté", indique la même source.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, "nos Forces armées ont procédé à la neutralisation de 16 terroristes, 417 éléments de soutien aux groupes terroristes, la découverte et la destruction de 37 casemates et abris servant de refuges aux terroristes, ainsi que la récupération de 136 armes à feu, 169 obus, 95 bombes de différentes types et de grandes quantités de munitions", précise-t-on.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les différentes unités de l'ANP "ont multiplié leurs efforts afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, ce qui a permis l'arrestation de 2.723 narcotrafiquants et la mise en échec d’introduction de 573 quintaux de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 86,345 kilogrammes de cocaïne et 11.625.283 comprimés psychotropes ont été saisis".

De même, "ces opérations qualitatives ont permis l'arrestation de 15.150 individus et la saisie de 4.433 marteaux piqueurs, 8.030 groupes électrogènes, 209 détecteurs de métaux, 1.353 véhicules, 585,6 tonnes de mélange de pierre et d’or brut, 612 fusils de chasse, 2.219.518 litres de carburant, 262,2 tonnes de tabacs et 4.445 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation, et ce, lors d’opérations distinctes à travers le territoire national".

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP "ont appréhendé 14.814 immigrants clandestins de différentes nationalités à travers le territoire national", note la même source.