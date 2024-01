Démantèlement d’un réseau criminel marocain

Les services de la gendarmerie nationale ont démantelé un réseau international d’immigration clandestine dans la wilaya de Mostaganem, lit-on dans un communiqué du ministère de la défense nationale. Cette opération a permis d’arrêter 25 individus, dont 24 marocains.

Ces individus sont accusés de formation d’une association de malfaiteurs et de trafic d’êtres humains.

Trois embarcations, deux moteurs, une voiture utilitaire, une boussole et des sommes d’argent en dinar algérien, en dirham et en euro ont été saisis dans cette opération.

Les présumés seront présentés devant les autorités judiciaires compétentes dès la fin des enquêtes sécuritaires.