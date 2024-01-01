استشهاد العاروري .. تصريح ممثل حركة حماس بالجزائر

اعتبر ممثل حركة حماس بالجزائر، يوسف حمدان، أن استهداف الشيخ صالح العاروري رئيس إقليم الضفة الغربية بحركة حماس ونائب رئيسها، لن يزيد المقاومة إلا إصراراً وتمسكاً بمنهجها، مشيرا إلى أن الاحتلال جرب سياسية الاغتيالات لقيادات الحركة ولم تؤثر في مسار الحركة وتنامي قوتها.

وذكر حمدان في تصريح لـ"الخبر"، اليوم، أن هذه العملية الجبانة تمثل اعتداءاً صارخاً على الدولة اللبنانية ومن شأنها توسيع دائرة النيران أبعد من حدود القطاع، معتبرا أن "هذا الاستهداف يعكس فشل الاحتلال في تحقيق أي إنجاز في أرض المعركة بفلسطين، فاختار أن يبحث عن أهداف خارج حدودها".

وهدد القيادي بأن حماس "ستثأر لدماء الشيخ العاروري وإخوانه وكل شهداء الوطن وسيدفع العدو ثمن جرائمه. وتعد العملية التي باشرها الكيان في عمق لبنان سابقة أولى من نوعها منذ سمو 2006، متى كانت الحرب قائمة بين الطرفين".