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المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي

2 جانفي 2024 ()
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أعربت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة الصحفي والكاتب أمزيان فرحاني الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ69 سنة.

وجاء في نص التعزية: "بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الصحفي والكاتب أمزيان فرحاني.

وإثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة إلى عائلته وإلى الأسرة الإعلامية بأخلص التعازي وعظيم المواساة, مع التضرع إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون''.

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