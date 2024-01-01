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تعيين والي جديد لغليزان

2 جانفي 2024 ()
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وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين سامي مجوبي واليا لولاية غليزان.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "بعد استشارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وقع اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين سامي مجوبي واليا لولاية غليزان.

وفي شهر نوفمبر الماضي، قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأمر من رئيس الجمهورية إنهاء مهام كل من والي ولاية غليزان، لكحل عياط عبد السلام، ورئيس دائرة زمورة بغليزان، مسيخ عبد العزيز، وهذا "بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان".

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