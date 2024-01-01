آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

حجيمي أميناً عاماً لفيدرالية الأئمة وموظفي الشؤون الدينية

2 جانفي 2024 ()
+ -

تم اليوم الثلاثاء بالعاصمة انتخاب جلول حجيمي أميناً عاماً للفيدرالية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وتمّ انتخاب حجيمي أمام منافسه عبيدي حبيبي من ولاية وهران، خلال انعقاد الندوة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف التي شهدت مشاركة قرابة 200 مندوب.

وقبل ذلك، كان حجيمي يشغل منصب رئيس التنسيقة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية.

وعقب انتخابه، أكد حجيمي عزمه "مواصلة العمل في إطار جماعي من أجل ترقية مكانة الإمام"، مشيدا بـ "الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لسلك الأئمة".

للإشارة، فإنّ عملية الانتخاب جرت تحت إشراف كل من الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية والشؤون الاقتصادية بالمركزية النقابية، محمد زوبيري، والأمين الوطني المكلف بالتنظيم، عبد الرحمن رباحي.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الشعب المالي يجهض مخططات تأزيم الخلاف مع الجزائر

    12381 قراءة
  • 3

    أمطار رعدية على هذه الولايات

    8954 قراءة
  • 4

    من يخلف أمين غويري؟

    8371 قراءة
  • 5

    تفاصيل عن النسخة الجديدة لبطاقة الشفاء

    7857 قراءة