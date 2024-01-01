حجيمي أميناً عاماً لفيدرالية الأئمة وموظفي الشؤون الدينية

تم اليوم الثلاثاء بالعاصمة انتخاب جلول حجيمي أميناً عاماً للفيدرالية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وتمّ انتخاب حجيمي أمام منافسه عبيدي حبيبي من ولاية وهران، خلال انعقاد الندوة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف التي شهدت مشاركة قرابة 200 مندوب.

وقبل ذلك، كان حجيمي يشغل منصب رئيس التنسيقة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية.

وعقب انتخابه، أكد حجيمي عزمه "مواصلة العمل في إطار جماعي من أجل ترقية مكانة الإمام"، مشيدا بـ "الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لسلك الأئمة".

للإشارة، فإنّ عملية الانتخاب جرت تحت إشراف كل من الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية والشؤون الاقتصادية بالمركزية النقابية، محمد زوبيري، والأمين الوطني المكلف بالتنظيم، عبد الرحمن رباحي.