جديد المجمع العمومي "جيتاكس "

كشف المدير العام للمجمع العمومي للنسيج "جيتاكس" توفيق بركاني أن المجمع بصدد إنشاء وحدات إنتاج بمناطق أقصى الجنوب، تحضيرا للولوج إلى منطقة التبادل الحر مع دول الجوار بأقل تكلفة، مشيرا إلى ان البلدان المجاورة لها ثروات كبيرة في المواد الأولية.

وأوضح بركاني ، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم أن المجمع يعمل على إعادة التموقع في السوق الوطنية والدفع بمنتوجاته نحو العمق الإفريقي لمبادلات تجارية أسرع بتكلفة أقل ، مشيرا إلى أن قطاع الجلود في الجزائر من الروافد المعول عليها في الاقتصاد الوطني.

وأفاد المسؤول أن المجمع أبرم عدة اتفاقيات مع عدة مؤسسات صغيرة لإعطاء الفرص للشباب حاملي المشاريع حسب تعليمات رئيس الجمهورية، مؤكدا على الإرادة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق انطلاقة أكيدة لاقتصاد وطني متوازن ودائم.

ويعترف المسؤول الأول في "جيتاكس" بأن الهاجس الأكبر في مجال الجلود والنسيج يكمن في استيراد المواد الأولية على الرغم من توفر قدرات إنتاجها محليا وهو ما يستدعي الاستغلال الأمثل للموارد المحلية لاسيما من خلال تثمين جلود الأضاحي والمناسبات للتقليص من فاتورة الاستيراد.

وأضاف ضيف الصباح أن المجمع كان حاضرا في المحافل والتظاهرات الدولية الاقتصادية والتجارية خاصة في إفريقيا ،مشيرا الى ان حصيلة سنة 2023 ممتازة مقارنة بالسنة الماضية إضافة إلى القفزة الجيدة من خلال المشاركة في المعارض كالسنيغال ،جنوب إفريقيا ونواكشوط وغيرها من البلدان.

وأكد بركاني أن الشراكة الجزائرية- التركية،على مستوى شركة "تايال" بغليزان بدأت تجنى ثمارها في هذا المشروع الكبير والمتكامل والذي صدر أكثر من 1 مليار دينار في سنة 2023 إلى الخارج إضافة إلى إبرام اتفاقيات أكثر من 7 شراكات عالمية. وبالنسبة للشراكة الجزائرية-الإيطالية، فأوضح المتحدث أنها تتعلق في التكوين وتبادل التكنولوجيات خاصة في مجال الجودة.