ميلة: تفكيك شبكة للنصب والابتزاز وانتحال صفة بفرجيوة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفرجيوة وعلى إثر شكوى رسمية تقدمت بها إحدى المواطنات، بخصوص تعرضها لأفعال الابتزاز، النصب وانتحال صفة عسكرية حددت السلطات شروط منحها، متبوع بالتهديد، من قبل أحد الأشخاص يدعي أنه نقيب بالجيش وله معارف في القضاء، من أجل تبرئة زوجها المتواجد بالسجن، أين سلبها مبالغ مالية هامة على دفعات، وكذا مصوغاتها من المعدن الأصفر.

تمكنت من تفكيك شبكة للنصب والاحتيال وانتحال صفة متكونة من 5 أفراد مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 39 و51 سنة، تم توقيفهم ومن بينهم أصحاب محلات لبيع المجوهرات. وتنفيذا للأذونات بالتفتيش الصادرة عن النيابة المختصة، تم استرجاع مجموعة من الحلي ملك للضحية، كما أنه من خلال التحقيق الذي قامت به عناصر الفرقة تبين وجود ضحية أخرى لنفس الشبكة بنفس الأسلوب الإجرامي، حيث تم استرجاع لها أيضا بعض المجوهرات الخاصة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لأجل: الابتزاز والنصب، الاحتيال لسلب ثروة الغير، انتحال صفة حددت السلطات المدنية والعسكرية شروط منحها، انتحال اسم الغير متبوع بالتهديد والمشاركة.