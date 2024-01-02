حجز مبالغ مالية ضخمة بعنابة

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة بحر الأسبوع المنصرم، على إثر عمليات متفرقة من توقيف 03 أشخاص وحجز مبالغ مالية ضخمة.

ووفق بيان الأمن الوطني، تم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين47 و 59 سنة، مشتبه فيهم في قضايا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج .

حيث تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 04 ملايير وواحد وسبعون مليون سنتيم ، مبلغ مالي يفوق 14282 أورو ، مبلغ مالي يقدر بـ 4044 دولار أمريكي ، مبلغ مالي يقدر بــ 630 دولار كندي ، إضافة إلى مبالغ مالية معتبرة من 13 عملة أجنبية أخرى ،06 آلات لعد النقود ، سيارتين سياحيتين ، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة.