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مجتمع

وفاة 3أشخاص في حادث مرور بتمنراست

3 جانفي 2024 ()
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توفي 03 أشخاص وأصيب آخر في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 130 كلم من بلدية عين أمڨل باتجاه ولاية عين صالح بولاية تمنراست

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، أن حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 130 كلم من بلدية عين أمڨل باتجاه ولاية عين صالح على الساعة الثامنة وربع صباحا، تمثل في انحراف وانقلاب سيارة نفعية.

حيث أسفر عن وفاة 03 أشخاص (2) من جنس ذكر (1) جنس أنثى في عين المكان تبلغ أعمارهم (13-24-57) وإصابة أخر بجروح متفاوتة الخطورة تم نقله من قبل مصالح الصحة على جناح السرعة إلى عيادة عين أمڨل.

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