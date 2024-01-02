هجوم "الخضر" في "كان" 2019 يعود

انطلقت الأمور الجدية بالنسبة للمنتخب الوطني تحسبا لمشاركته في النسخة 31 من نهائيات أمم إفريقيا بكوت ديفوار مع انطلاق المعسكر التحضيري الجاري حاليا بدولة الطوغو، الذي يعمل الناخب الوطني على استغلاله من أجل تجهيز لاعبيه لشروط وظروف المنافسة القارية، من خلال تعويدهم على الظروف المناخية الصعبة التي تميز المنطقة ومعها رفع الجاهزية البدنية لرفقاء يوسف بلايلي تحسبا لمواجهة قوة واندفاع الفرق المنافسة.

ويبحث جمال بلماضي أيضا عن تحضير بديل لمحمد أمين عمورة، الذي أكد غيابه عن الخرجة الأولى في "الكان" أمام منتخب أنغولا يوم 15 جانفي المقبل بسبب العقوبة، علما أن هداف سانت جيلواز البلجيكي كان خيار الناخب الوطني على الرواق الأيسر من الهجوم في المباريات الأخيرة، وهو المنصب الذي يملك فيه بديلا واحد حقيقيا وهو يوسف بلايلي مع إمكانية تحويل فارس شايبي إلى هذا المنصب أيضا. عودة لاعب مولودية الجزائر إلى التشكيلة الأساسية، في حال ما وفق في استرجاع لياقته البدنية وقدرته على القيام بالأدوار الدفاعية التي لم يضطلع بها يوما مع مولودية الجزائر، ستعيد تشكيل هجوم "الخضر" في نهائيات "كان" 2019 مع القائد رياض محرز وبغداد بونجاج الذي صار يملك حاليا الأسبقية على إسلام سليماني لجاهزيته وفعاليته التي عادت بقوة في الفترة الأخيرة (10 أهداف في آخر 16 مشاركة) مع نادي السد على عكس سليماني البعيد عن المنافسة منذ أكثر من شهر.

هذا وأجرى "الخضر، أول أمس الإثنين، أول حصة تدريبية خلال تربص الطوغو تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي بملعب "كيغي" بلومي، بمشاركة اللاعبين الـ25 الذين تضمهم التشكيلة، مع تسجيل إجراء المدافع محمد الأمين توغاي ومتوسط الميدان رامز زروقي تمارين على انفراد، تحت إشراف المحضر البدني مع برمجة مباراة تطبيقية مصغرة للاعبيه بمشاركة أغلبية التعداد، بمن فيهم حسام عوار العائد من الإصابة مؤخرا والذي خاض إلى جانب إسماعيل بن ناصر أول حصة تدريبية له مع "الخضر".

بالمقابل اضطر الحارس رايس وهاب مبولحي لإنهاء الحصة مبكرا بسب شعوره بآلام على مستوى اليد، ليتم إعفاؤه من الحصة التدريبية الصباحية التي خصصت للجانب البدني والتي جرت وسط درجة حرارة مرتفعة ناهزت 33 درجة مع نسبة رطوبة عالية تجاوزت 75 بالمائة. هذا وأكد مصدر عليم أن إصابة حارس الشباب غير مقلقة وسيعود إلى التدريبات بصفة عادية.