كورونا: مهياوي يتحدث عن المتحورات الجديدة

أكد البروفيسور رياض مهياوي أستاذ في طب التخدير والإنعاش وعضو اللجنة العلمية لمتابعة كورونا، بان المتحورات الجديدة المنتشرة في أوروبا لم يتم إلى حد الآن تسجيلها في أرض الوطن.

وقال البروفيسور رياض مهياوي في حوار خاص لإذاعة قسنطينة، إن الجزائر دخلت في مرحلة من الخبرة الكافية في التعامل مع هذا الوباء من طرف الاطباء ومستخدمي قطاع الصحة.

وأشار مهياوي، الى المتحورات الجديدة هي من متحورات أوميكرون وقد انتشرت في أوروبا وأكدت بشأنها المنظمة العالمية للصحة عدم خطورتها.

وطمأن عضو اللجنة العلمية لمتابعة كورونا، المواطنين بالتأكيد على أن خلايا الأرصاد الوطني تتابع يوميا ولم تسجل عددا كبيرا في تشخيصات الإصابة بكورونا، كشفا أنه يتم تسجيل حوالي 5 إصابات يوميا ويتم علاجها منزليا نافيا وجود حالات خطرة.