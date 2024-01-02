أمطار غزيرة وثلوج بداية من الغد

ينتظر أن تشهد عدة مناطق شمال البلاد اضطراباً جوياً بداية من هذا الخميس، حيث ستشهد بعض الولايات تساقطاً للأمطار، وضباب كثيف محليا، يميز السهوب الوسطى والشرقية، بينما يرتقب تساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية التي يزيد علوها عن 1000 متر.

وأفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، ، أن الاضطراب الجوي المرتقب بالولايات الشمالية، سيكون محملا بأمطار معتبرة، مع تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية بداية من يوم السبت.

وستشهد الوضعية الجوية بداية من هذا الخميس، سلسلة من الاضطرابات الجوية من متوسطة إلى قوية النشاط، محملة بأمطار معتبرة تتراوح كميتها مابين 20 و40 ملم، تخص أولا المناطق الغربية، لتنتقل إلى الولايات الوسطى والشرقية وتتعدى أحيانا 50 ملم يومي الجمعة والسبت.

وحسب ذات المصدر، فإن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من عنابة، بجاية، جيجل، سكيكدة، قسنطينة، برج بوعريريج، الطارف والجزائر العاصمة، بالإضافة إلى ولايات البليدة، المدية، البويرة، تيزي وزو، الأغواط، الجلفة، تيارت، عين وسارة، وهران، مستغانم، عين تموشنت، الجلفة، عين الدفلى، النعامة، البيض والمشرية.

كما ستشهد عدة مناطق أخرى اضطراباً جويا سيكون محملاً بثلوج كثيفة على المرتفعات الداخلية التي يزيد علوها عن 1000 متر بداية من يوم السبت.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فستتراوح مابين 10 إلى 16 درجة على المناطق الشمالية، فيما ستصل الحرارة الدنيا إلى 2 تحت الصفر خلال الليل على المناطق الداخلية.