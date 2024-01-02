تفجيرات إيران .. ارتفاع حصيلة الضحايا

أعلن مدير الطوارئ الإيراني ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان إلى 144 قتيلا وعشرات الجرحى.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن الانفجارين وقعا خلال مراسم إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قائد "فيلق القدس" السابق، قاسم سليماني، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بالقرب من قبره في مدينة كرمان.

وبحسب ما نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الطوارئ الطبية الإيرانية، قوله فإن الحصيلة الأولية بلغت 73 قتيلا و127 جريحا حتى هذه اللحظة.

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، قد أفادت بسماع دوي انفجارين في الطريق المؤدي إلى مقبرة كرمان، حيث دفن فيها سليماني.