إعادة فتح ملعب ''ميلود هدفي''

تقترب أشغال تجديد العشب الطبيعي لملعب ''ميلود هدفي'' بوهران، حيث تستقبل المولودية المحلية ضيوفها في بطولة الرابطة الأول لكرة القدم هذا الموسم، من نهايتها، حسب ما علم اليوم الأربعاء من إدارة هذه المنشأة الرياضية التابعة للمركب الرياضي الجديد لـ''الباهية''.

وصرح المكلف بتسيير هذا المركب عبد القادر منازلي لوكالة الأنباء الجزائرية: "سيفتح الملعب أبوابه من جديد بمناسبة اللقاء القادم لمولودية وهران داخل الديار والذي سيتزامن مع استقبال شباب قسنطينة برسم الجولة الـ13 من البطولة".

وأكد ذات المسؤول نجاح الأشغال التي أطلقت في هذا الشأن "رغم الظروف المناخية الصعبة التي اتسمت بالجليد، الأمر الذي حال دون نمو العشب خلال الفترة الزمنية المتوقعة".

وأجبر غلق ملعب كرة القدم، الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، منذ بضعة أسابيع، النادي المحلي مولودية وهران على خوض آخر مباراتين له على أرضه بملعب أحمد زبانة، حيث خسر كليهما أمام شبيبة القبائل (3-1) واتحاد بسكرة (1-0).

ويتنقل ''الحمراوة، الذين يحتلون المركز الـ14 في الترتيب بست نقاط وبمباراتين متأخرتين، في الجولة المقبلة (12) إلى الجزائر العاصمة لمواجهة نجم بن عكنون، في مباراة حاسمة في صراع البقاء في الرابطة الأولى، حيث يحتل المنافس المرتبة الـ15 بأربع نقاط، علما أن المباراة تقام الجمعة القادمة بملعب 20 أوت.