هام
آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

إيران تتوعد

3 جانفي 2024 ()
+ -

أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، محسني إيجئي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم معاقبة مرتكبي التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا على الطريق المؤدي إلى "روضة الشهداء" في مدينة كرمان جنوب إيران.

وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية في تصريح له اليوم أنه بلا شك فإن مرتكبي هذه الجريمة المحزنة سينالون عقابهم المناسب؛ لذلك، إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمسؤولة ملزمة بملاحقة كافة خيوط ومرتكبي وأسباب هذه الجريمة بالسرعة والدقة وتسليمهم إلى القضاء في البلاد حسبما أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وأضاف، كما أن السلطات القضائية المختصة، سواء في محافظة كرمان أو في المناطق الأخرى التي توجد بها آثار للإرهابيين المتورطين في هذا الحادث، ملزمة أيضًا ببذل قصارى جهدها للقبض على هؤلاء الجناة.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    هذا ما سيتغير في 2024

    10147 قراءة
  • 3

    توقيف 24 شخصا من جنسية مغربية (فيديو)

    7620 قراءة
  • 4

    مهمة قذرة لبلير في غزة

    7422 قراءة
  • 5

    عندما يختار القدر يوم الوفاة..

    5098 قراءة