إيران تتوعد

أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، محسني إيجئي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم معاقبة مرتكبي التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا على الطريق المؤدي إلى "روضة الشهداء" في مدينة كرمان جنوب إيران.

وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية في تصريح له اليوم أنه بلا شك فإن مرتكبي هذه الجريمة المحزنة سينالون عقابهم المناسب؛ لذلك، إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمسؤولة ملزمة بملاحقة كافة خيوط ومرتكبي وأسباب هذه الجريمة بالسرعة والدقة وتسليمهم إلى القضاء في البلاد حسبما أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وأضاف، كما أن السلطات القضائية المختصة، سواء في محافظة كرمان أو في المناطق الأخرى التي توجد بها آثار للإرهابيين المتورطين في هذا الحادث، ملزمة أيضًا ببذل قصارى جهدها للقبض على هؤلاء الجناة.