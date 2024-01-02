تيبازة: الإطاحة بشبكة وطنية لسرقة السيارات

أطاحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات يمتد نشاطها عبر عدة ولايات من الوطن، وحجزت توابع وقطع غيار لمركبات محل سرقة، مفاتيح خاصة بمكانيك المركبات ووثائق خاصة بالمركبات وبطاقات هوية لأصحاب السيارات المسروقة.

وضع حد لهذه الشبكة الإجرامية المختصة في سرقة السيارات والتي يمتد نشاطها عبر عدة ولايات من الوطن، جاء بحسب ما كشفت عنه مصالح أمن ولاية تيبازة اليوم، بعد تحريات قامت بها ذات المصالح على إثر تلقيها شكوى رسمية من قبل أحد المواطنين مفادها سرقة سيارته، أين أفضت إلى تحديد هويات أفراد الشبكة.

وبعد رصد خطة أمنية تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي عثر بحوزته على بطاقة هوية مزورة لتضليل المصالح الأمنية كونه محل أربعة أوامر بالقبض.

وبالتنسيق مع النيابة تم تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن وتنفيذ أذونات بالتفتيش أين كانت الأبحاث إيجابية وتم من خلالها حجز توابع وقطع غيار لمركبات محل سرقة، مفاتيح خاصة بمكانيك المركبات، وثائق خاصة بالمركبات وبطاقات هوية لأصحاب السيارات المسروقة.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق،لاتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة عن قضية سرقة مركبة في حالة توقف، شراء مركبات مسروقة وتزوير ملفاتها، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.