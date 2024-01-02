البرمجة الجديدة للرابطة المحترفة الأولى

كشفت الرابطة المحترفة الأولى، اليوم الأربعاء، عن البرمجة الجديدة لمقابلات المحترف الأول إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب.

وكانت الرابطة قد اضطرت لتغيير البرمجة بعد تأجيل المنافسة لأسبوع إثر الحادث الأليم الذي أدى على وفاة عنصرين من وفد نادي مولودية البيض.

وجاء البرنامج الكامل على النحو التالي:

الجولة الثانية عشر:

الجمعة 5 جانفي: اتحاد سوف-نادي بارادو، نجم بن عكنون-مولودية وهران، نادي مقرة-وفاق سطيف، أولمبي الشلف-اتحاد الجزائر، شباب قسنطينة-اتحاد بسكرة.

السبت 6 جانفي: شبيبة الساورة-اتحاد خنشلة، مولودية الجزائر-شبيبة القبائل.

مقابلة متأخرة:

الثلاثاء 9 جانفي: وفاق سطيف-شباب بلوزداد

الجولة الثالثة عشر:

الخميس 11 جانفي: اتحاد الجزائر-شبيبة الساورة، مولودية وهران-شباب قسنطينة

الجمعة 12 جانفي: نادي بارادو-نادي مقرة

السبت 13 جانفي: شبيبة القبائل-أولمبي الشلف، اتحاد بسكرة-مولودية البيض، اتحاد خنشلة-اتحاد سوف، وفاق سطيف-نجم بن عكنون.

الأحد 14 جانفي: شباب بلوزداد-مولودية الجزائر.

مقابلة متأخرة:

الاثنين 15 جانفي: اتحاد الجزائر-مولودية وهران

الجولة الرابعة عشر:

الجمعة 19 جانفي: نادي بارادو-وفاق سطيف، مولودية البيض-مولودية وهران، نادي مقرة-اتحاد خنشلة، أولمبي الشلف-شباب بلوزداد، شبيبة الساورة-شبيبة القبائل، مولودية الجزائر-اتحاد بسكرة، شباب قسنطينة-نجم بن عكنون، اتحاد سوف-اتحاد الجزائر.

مقابلات متأخرة:

الثلاثاء 23 جانفي: نجم بن عكنون-اتحاد الجزائر، اتحاد بسكرة-شباب بلوزداد، شبيبة القبائل- مولودية البيض.

الجولة الخامسة عشر:

الجمعة 26 جانفي: مولودية وهران-مولودية الجزائر، وفاق سطيف-شباب قسنطينة، اتحاد خنشلة-نادي بارادو

السبت 27 جانفي: شباب بلوزداد-شبيبة الساورة، اتحاد الجزائر-نادي مقرة، نجم بن عكنون-مولودية البيض، شبيبة القبائل-اتحاد سوف، اتحاد بسكرة-أولمبي الشلف.

مقابلات متأخرة:

الثلاثاء 30 جانفي: اتحاد الجزائر-شباب قسنطينة، شباب بلوزداد-مولودية وهران.

مقابلة متأخرة:

الأحد 4 فيفري: مولودية البيض-شباب بلوزداد