الأمن الوطني: فتح مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح مسابقة بعنوان سنة 2023، عن طريق الانتقاء ودراسة الملف، لتوظيف حسب احتياجات المصالح، 198 عون متعاقد شبيه، بموجب عقود محددة المدة وبالتوقيت الكامل، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أن "المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن فتح مسابقة بعنوان سنة 2023، عن طريق الانتقاء ودراسة الملف، لتوظيف حسب احتياجات المصالح، 198 عون متعاقد شبيه (عامل مهني، عون خدمة، سائق، حارس)، بموجب عقود محددة المدة وبالتوقيت الكامل".

وأضاف نفس البيان بالإمكان "تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، انستغرام، وايكس (تويتر سابقا)".