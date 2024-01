De fortes averses et des neiges à partir de demain

Des intempéries seront enregistrées à partir de demain jeudi dans plusieurs régions du pays, notamment des pluies et des chutes de neiges abondantes dans les régions de l’intérieur du pays, atteignant 1000m d’altitude.

L’office national de météorologie a annoncé dans un bulletin météo spécial des pluies et neiges dans les wilayas du nord du pays à partir de samedi.

À partir de jeudi, les régions ouest du pays seront impactées par une perturbation atmosphérique, apportant des chutes de neige sur les hauteurs intérieures et des pluies atteignant entre 20 et 40mm.

Ces perturbations se déplaceront ensuite vers les wilayas du centre et est du pays dépassant parfois les 50mm vendredi et samedi.

Les wilayas concernées par ces pluies sont Annaba, Béjaïa, Jijel, Skikda, Constantine, Bordj Bou Arréridj, Taref, et Alger, ainsi que les wilayas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Laghouat, Djelfa, Tiaret, Ain Oussara, Oran, Mostaganem, Ain Timouchent, Djelfa, Ain Defla, Naama, El Beyedh et Machria.

Pour le mercure, les températures maximales atteindront entre 10 et 16° dans le nord du pays, alors que le mercure affichera -2° durant la nuit dans les régions de l’intérieur du pays.