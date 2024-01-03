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رياضة

بلماضي يستدعي لاعبا جديدا

3 جانفي 2024 ()
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أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استدعاء الحارس مصطفى زغبة للالتحاق بتربص "الخضر" في الطوغو، تحسبا للمشاركة في "كان" الكوت ديفوار.

وجاء في بيان "الفاف": "قرر مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي استدعاء حارس المرمى، مصطفى زغبة ليكون اللاعب رقم 26 في القائمة المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، ووقع الاختيار على زغبة كخطوة احترازية من الطاقم الفني للخضر بعد إصابة الحارس رايس وهاب مبولحي في أول حصة تدريبية أجرتها التشكيلة الوطنية بالعاصمة الطوغولية لومي".

للتذكير، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منتصف ليل اليوم كآخر أجل لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في الحدث الإفريقي.

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