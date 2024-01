Belmadi convoque un nouveau joueur

La fédération algérienne de football FAF a annoncé ce mercredi la convocation du gardien de but Mustapha Zeghba pour rejoindre le stage des « verts » au Togo, en prévision de sa participation à la CAN de la Côte-d’Ivoire.

« Le sélectionneur national Djamel Belmadi a convoqué le gardien de but Mustapha Zeghba pour être le n°26 sur la liste des joueurs qui prendront part aux finales de la coupe de la CAN 2023.

Le choix a été fait sur Zeghba par mesure préventive du staff technique des « verts », après la blessure du gardien Rais Mboulhi, lors de la première séance d’entrainement effectuée par la sélection nationale à la capitale togolaise Lomé », lit-on dans le communiqué de la FAF.

Il est à rappeler que la fédération africaine de football CAF a fixé la date d’aujourd’hui à minuit comme dernier délai pour envoyer les listes finales des sélections qui participeront à l’évènement africain.