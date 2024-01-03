حجز عتاد صيد لدى مسافر قادم من إسبانيا

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين والفرقة المتجولة على مستوى المحطة البحرية بميناء مستغانم، التابعتين لمصالح مفتشية لأقسام للجمارك بمستغانم، وأعوان قطاع النشاط للرقابة اللاحقة بمستغانم، من حجز كميات معتبرة من عتاد الصيد تمثل في ما يلي: بندقية صيد؛ و5,5 كلغ من مسحوق البارود؛ و 7,8 كلغ من حبيبات الصاشم؛ و4119 وحدة من خراطيش وكبسولات الصيد من مختلف العيارات منها معبأة وفارغة؛ و14 وحدة مختلفة من لواحق عتاد الصيد.المحجوزات تم ضبطها بحوزة مسافر جزائري قادم عبر إحدى الرحلات البحرية الدولية القادمة من فالنسيا الإسبانية، مخبأة بين أمتعته الشخصية على متن سيارة سياحية.