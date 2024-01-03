تيارت: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات

فكّك عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، شبكة تتكون من 4 أشخاص من بين امرأة، مختصة في ترويج المخدرات، وحجزوا 2 كلغ من الكيف المعالج و مبلغ مالي بالعملة الجزائرية والأجنبية.

وذكر بيان مصالح الأمن أن توقيف المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و38 سنة، تم على إثر معلومات مؤكدة عن حيازة مجموعة من الأشخاص كمية كبيرة من المخدرات قصد الترويج بأحياء مدينة تيارت، ضبط بحوزتهم 2 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 500 أورو و31 ألف دينار جزائري، من عائدات ترويج السموم، أنجز ضدهم ملف قضائي قصد تقديمهم أمام النيابة العامة بمحكمة تيارت، بتهمة حيازة المخدرات لغرض البيع.