بن رحمة على رادار هذه الأندية

يتواجد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، محل اهتمام عدة أندية وفق ما نقلت تقارير صحفية.

وحسب موقع "فوت ميركاتو"، اليوم الأربعاء، فإن صاحب الـ28 عاما على رادار أندية فولهام وولفرهامبتون الانجليزيين، إضافة إلى نادي ليون الفرنسي.

وأضاف ذات المصدر أن النادي الفرنسي العريق مستعد للترحيب بالدولي الجزائري ابتداء من شهر جانفي الحالي خاصة أن لديهم احتياجات هجومية عاجلة.

وكشف الموقع الاتكتروني الفرنسي أن نادي ليون قدم عرضه لبن رحمة وترك له مهلة للتفكير، قبل أن يتوجه لإقناع نادي ويست هام الانجليزي.

ويتواجد بن رحمة في وضعية صعبة هذا الموسم سواء مع ناديه أو مع المنتخب ما جعل الناخب الوطني، جمال بلماضي، لا يستدعيه للمشاركة في "كان" الكوت ديفوار.