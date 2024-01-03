أشياء لا تحدث إلا في إفريقيا

سيتأخر التحاق حارس مرمى مانشستر يونايتد، أندريه أونانا، بمنتخب الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية حتى يوم 14 جانفي الحالي، رغم أن المنافسة تنطلق يوم 13 جانفي بمقابلة كوت ديفوار-غينيا بيساو.

وحسب ما نقلت قناة "أورو سبورت" توصل نادي مانشستر يونايتد لاتفاق ودي مع الاتحاد الكاميروني بشأن حارس مرماه الذي يعتمد عليه تين هاج بشكل أساسي.

والغريب في الأمر أن الحارس صاحب الـ27 عاما قد يخوض مقابلتين في ظرف 24 ساعة فقط، حيث سيشارك رفقة ناديه في مواجهة توتنهام يوم 14 جانفي قبل السفر مباشرة إلى كوت ديفوار للمشاركة في الحدث القاري وسيكون متاحاً لتمثيل منتخب بلاده الذي سيواجه غينيا يوم 15 جانفي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع أونانا من إنتر ميلان في جويلية الماضي وكان قد اعتزل اللعب دولياً ولم يكن سيذهب لكأس الأمم الإفريقية.

وأقنع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أونانا بالعودة عن قرار الاعتزال الدولي وهو ما احترمه مانشستر يونايتد بشكل تام ولذلك فقد أصبح متاحاً لحراسة مرمى منتخب بلاده والدفاع عنه.