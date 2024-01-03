غلق الطريق السريع بزرالدة ليلا لهذا السبب

تحسبا لانطلاق أشغال وضع دعائم إسمنتية لإنشاء جسر على على مستوى الطريق السريع الجنوبي ، بالضبط ببلدية زرالدة ، سيتم غلق مؤقت للطريق في كلا الاتجاهين لمدة خمسة ساعات إبتداءا من منتصف الليل (00:00) إلى غاية الخامسة صباحا (05:00) و هذا خلال أيام نهاية الأسبوع الموافق لــ 04 ،05 و 06 جانفي 2024 .

سيتم تحويل حركة مرور على نحو التالي:

بالنسبة القادمين من تيبازة بإتجاه الجزائر سيتم التحويل حركة المرور عبر محول المعالمة سيدي عبد الله مرورا بالطريق الوطني رقم 63 إلى غاية حي زيغود يوسف بزرالدة مركز ، ثم الطريق الوطني رقم 11 إلى غاية محول سطاوالي سيدي فرج، ثم العودة للطريق السريع الغربي. بالنسبة القادمين من الجزائر بإتجاه تيبازة ستتم عملية التحويل عبر المحول T19 بالقرب من المكان المسمى كايتي أحمد المؤدي إلى سطاوالي سيدي فرج، ثم الطريق الوطني رقم 11 إلى غاية محور الدوران المؤدي إلى المحول الرابط بالطريق السريع الغربي باتجاه ولاية تيبازة.

بالنسبة لمستعملي الطريق القادمين من الدويرة عبر الطريق الإجتنابي الثاني باتجاه زرالدة سيتم توجيههم عبر الطريق السريع الغربي باتجاه الجزائر مرورا بمحول سطاوالي سيدي فرج سالكين نفس مسار مستعملي الطريق القاديمن من ولاية الجزائر بإتجاه تيبازة.