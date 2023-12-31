زيتوني يعلن عن إجراء جديد بخصوص المنتجات الفلاحية

قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة والي ولاية الجلفة عمار علي بن ساعد، والوالي المنتدب لعين وسارة السيد بوعلام علواش، والوفد المرافق لهم ، بزيارة لسوق الجملة الجهوي لعين وسارة، أين تم الوقوف على هذه المنشأة الجديدة.

وفي تصريح صحفي له، أعلن زيتوني عن إدراج مساحات خاصة بالمواد الغذائية لكبار المنتجين لوضع حد للوسطاء، عبر كل الأسواق الجهوية السبعة المنتشرة عبر التراب الوطني، بدء من السوق الجهوي لعين وسارة.

وقال الوزير، على هامش زيارته إلى ولاية الجلفة، إنه وبالرغم من أن المنتج ينتج بسعر بخص ويمون السوق الإفريقية، غير أن هناك عجز في إنتاج الخضر والفواكه وسيتم استدراك ذلك بتقريب المنتج من المستهلك.

كما وكشف زيتوني، عن إنشاء شركة وطنية لشراء المنتوجات المحلية وتخزينها بغرف التبريد بالأسواق الجهوية للخضر والفواكه ، حيث أسدى زيتوني، تعليمات الى الرئيس المدير العام لشركة "ماغروس"، بضرورة إنشاء غرف تبريد مخصصة للتخزين بالأسواق الجهوية لاستيعاب المنتجات الفلاحية، واقتنائها مباشرة من الفلاحين ليتم بيعها في الأسواق الجهوية ، قصد تشجيع الفلاحين على تطوير سلسلة الإنتاج.